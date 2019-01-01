رئيس الزمالك للخطيب: ادعوك لحضور القمة وسنستقبلك أفضل استقبال

محمود الخطيب مدعو للمباراة أسوة بما حدث مع العامري فاروق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دعا رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، ومجلس إدارته لحضور لقاء القمة 117، مؤكدًا قوة العلاقة بين الناديين رغم الخلافات.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأحمر والأبيض في 30 من مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لبرنامج "استاد الزمالك": "ادعو الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل لحضور المباراة من مدرجات برج العرب، كون اللقاء على أرضنا، وسنستقبلهم أفضل استقبال كما فعلنا من قبل مع عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء العامري فاروق، عندما حضر لقاء قمة في كرة السلة داخل نادي الزمالك".

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وأضاف: "أهلًا بمجلس إدارة الأهلي، مكانهم سيكون في الصف الأول كما يليق بهم، وأؤكد أننا سنتشاجر 100 سنة، لكن في الأخير الأهلي والزمالك هما هرما مصر".

يذكر أن الفارس الأبيض يتصدر جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الشياطين الحمر، أصحاب الوصافة.