رئيس الزمالك: لا أمانع إلغاء الدوري والحنفي إرهابي

رئيس الزمالك يتوعد اتحاد الكرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

هاجم رئيس الزمالك، الحكم محمد الحنفي، والذي قام بإدارة مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات عبر قناة "المحور: "محمد الحنفي إرهابي، وينتمي لجماعة الإخوان، وقراراته هدفها تخريب مسابقة الدوري وإثارة الفتن".

وتابع: "سأتوجه للمحكمة الدولية ولن أقف صامتًا أمام ما حدث خلال مباراة المقاولون العرب، وسأفضح الحكم واتحاد الكرة".

وواصل هجومه قائلًا: "يجب على اتحاد الكرة شطب الحنفي، لكي يصبح عبرة، لأن قراراته جاءت لأنه إرهابي وليست في مصلحة الأهلي".

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رئيس الزمالك هاجم أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، حيث قال: "منذ توليك منصبك هذا والزمالك يفقد النقاط بينما الأهلي لا يخسر نقطة واحدة، والدليل أن الأحمر يخسر في إفريقيا والأبيض يفوز خارج أرضه على بترو أتليتكو الأنجولي".

واختتم رئيس القلعة البيضاء تصريحاته قائلًا "كانوا في البداية يريدون تخريب المسابقة لكي لا تكتمل عندما كان الزمالك متصدر بفارق 10 نقاط، أما الآن إذا كنتوا ترغبون في ذلك فهذا أمر عادي بالنسبة لنا".

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الزمالك يتصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 53 متفوقًا على الأهلي بنقطتين، وتجمع بينهما مباراة يوم السبت 30 مارس الجاري.