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رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: متمسكون باستكمال الدوري بعد أمم إفريقيا

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هل سيتم تنفيذ طلبات رئيس الزمالك؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تواجد رئيس نادي الزمالك، في مقر اتحاد الكرة، لحضور اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمناقشة أزمة موعد نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأيضًا بيان النادي الأهلي.

لجنة المسابقات باتحاد الكرة، كانت قد قررت إقامة مباريات الزمالك أمام الإسماعيلي والجونة والأهلي، عقب انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر.

رئيس الزمالك أكد على أن ناديه ملتزم بجدول الدوري، والذي تم وضعه من جانب لجنة المسابقات، وذلك بخوض باقي مبارياته عقب الانتهاء من بطولة كأس أمم إفريقيا.

رئيس القلعة البيضاء واصل:مستحيل خوض مبارياتنا بالدوري دون اللاعبين الدوليين، بسبب تواجد عدد كبير منهم في المنتخبات المختلفة.

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وأردف: "سنلعب مبارياتنا بالدوري عقب انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا، باللاعبين الدوليين، وفقًا لما هو معلن من جانب اتحاد الكرة".

وكان الأهلي قد أبدى اعتراضه على قرار إقامة مباريات الدوري عقب البطولة الإفريقية، متمسكًا بإنهاء مسابقة الدوري قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا.

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