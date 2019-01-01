رئيس الزمالك : رفضت الحفني لمباراة المقاولون ونرغب في استكمال الدوري بحكام أجانب

ضمن المبارة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، وشهدت حالة جدل كبيرة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر رئيس نادي الزمالك عن غضبه من التحكيم في مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الزمالك تعادل بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن المبارة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، وشهدت حالة جدل كبيرة.

وفي تصريحات تلفزيونية قال رئيس النادي أنه أجرى اتصال هاتفي بثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، للتعبير عن رفضه قيادة محمد الحنفي مباراة فريقه المقاولون العرب.

الجهاز الفني لنادي الزمالك يقرر منح لاعبي الفريق 3 أيام راحة قبل الاستعداد لمباراة القمة يوم 30 مارس ⚪️🔴 pic.twitter.com/PihUVI3Im8 — جول مصر (@goaleg) March 21, 2019

وأكمل رئيس متصدر بطولة الدوري تصريحاته عبر قناة المحور : ثروت سيلم طمأنني وأخبرني قائلاً (لا تقلق، عبد الفتاح أصدر تعليماته)"، في إشارة إلى رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح.

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وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلاً في هذا الإطار :" أي تعليمات هذه؟ هل كانت بخسارة الزمالك نقطتين؟".

طالب رئيس الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مرتضى منصور، بإدارة حكام أجانب لكافة مباريات فريقه حتى نهاية الموسم.