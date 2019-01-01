رئيس الزمالك للأهلي: الدولة تتبع من وراء بيانكم واللعب بسلاح الجماهير غير مقبول

مجلس الأهلي أصدر بيان تهديد بالانسحاب من الدوري وهو ما أغضب رئيس القلعة البيضاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجأ رئيس نادي الزمالك التعليق على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مبديًا اعتراضه على التهديد بالانسحاب من الدوري المصري الممتاز.

مجلس القلعة الحمراء كان قد أصدر بيانًا يهدد به بالانسحاب من الدوري حال استكمال البطولة عقب كأس أمم أفريقيا 2019، بجانب اتخاذ بعض القرارات الأخرى. (طالع البيان)

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "لن نرد على بيان الأهلي حاليًا، لأن هناك دولة تراقب الموقف، وجميع مؤسسات الدولة الرقابية تحلله وتتبع من ورائه، هذا التهديد بالجماهير وبالانسحاب غير مقبول، عندما انسحب الزمالك خلال مواجهة مصر المقاصة اعتبره اتحاد الكرة مهزومًا 2-0، والأهلي ليس على رأسه ريشة".

وأضاف: "هناك دولة ومخابرات وأمن دولة لن يسمحوا بهذا العبث في الدولة، اللعب بسلاح الجماهير غير مقبول بالمرة".

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يذكر أن اتحاد الكرة أعلن تشكيل لجنة لدراسة أزمة مباريات الدوري، ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع غدًا الإثنين، للخروج بالصورة النهائية للمباريات المتبقية من الموسم.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، يليه بيراميدز بـ69 نقطة من 33 مباراة ثم الزمالك بـ66 نقطة من 29 مباراة.