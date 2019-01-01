رئيس الزمالك: احذر كهربا والأهلي ولن أترك أحمد ناجي وهاني رمزي

بعض التقارير وصفت كهربا بصفقة القرن في الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه رئيس نادي الزمالك رسالة تحذيرية إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد تردد أنباء عن سعيه لخطف محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأبيض، مؤكدًا صحة عقد الأخير مع القلعة البيضاء.

بعض التقارير الصحفية أكدت أن كهربا اتفق مع مسؤولي القلعة الحمراء على ارتداء الفانلة الحمراء بالموسم المقبل بشرط فسخ تعاقده مع الزمالك.

وأوضحت التقارير أن اللاعب بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات الرحيل عن القلعة البيضاء، بتقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بعدم قانونية عقده.

وقال رئيس القلعة البيضاء، عبر الإذاعة الداخلية للنادي: "كهربا وقع على عقد مع الزمالك مدته خمسة مواسم، مر منه موسمين فقط ولا يزال به ثلاثة مواسم أخرى، وعقده سليم وقانوني مئة بالمائة، ولن يقدر الأهلي على خطفه مني".

بيان رسمي - الاتحاد القطري يستاء من رئيس الزمالك ويتخذ الإجراءات القانونية ضده

وأضاف: "الأهلي لن يقدر على خطف كهربا أو أي لاعب آخر من الزمالك، هو يريد أن يضم كهربا للرد على توقيع عبد الله السعيد للزمالك، لكنه لن يقدر، أنا فقط من استطيع ضم لاعبين يفاوضهم الأهلي كما فعلت من قبل مع عمرو زكي وأحمد الكأس".

رئيس الزمالك تابع: "على كهربا ألا يلعب بالنار معي، هو يعلم أن عقده قانوني".

وتطرق رئيس الأبيض للحديث عن الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق محمود عبد الرحيم "جنش" مع منتخب مصر، معلقًا: "أحمد ناجي؛ مدرب حراس المنتخب، وهاني رمزي؛ المدرب العام، يريدون أن يخلصوا على لاعبي الزمالك، جنش تعرض لإصابة قوية وهو لا يلعب من الأساس، لكن ناجي رفع الأحمال التدريبية على الحارس بدلا من أن يفعل ذلك مع محمد الشناوي؛ حارس الأهلي، والذي يشارك أساسيًا مع مصر، لن أصمت على ما فعلوه".

جنش تعرض لإصابة بقطع كلي في وتر أكيليس خلال تدريبات الفراعنة، استعدادًا لملاقاة أوغندا اليوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2019، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح من ستة إلى ثمانية أشهر.

وقام الجهاز الفني للمنتخب باستدعاء محمد أبو جبل؛ حارس مرمى سموحة، للتدرب مع الفريق، لكن اللوائح لن تسمح له بالمشاركة في البطولة.