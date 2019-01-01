رئيس الزمالك: اتحاد الكرة وافق على تأجيل مباراة الإنتاج الحربي باستثناء شخص واحد

رئيس الزمالك يعلن عن تأجيل مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي بسبب الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اتحاد الكرة المصري، على تأجيل مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي، بسبب ارتباط الفارس الأبيض بنهائي الكونفدرالية.

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي يوم 15 مايو، قبل أربع أيام من ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وقال رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء في تصريحات تلفزيونية: "أشكر اتحاد الكرة على تأجيل مباراة الإنتاج الحربي، الكل وافق على التأجيل ماعدا شخص واحد".

وأوضح: "أحمد شوبير هو من اعترض على تأجيل المباراة، ومازال معترضاً حتى الآن".

صورة لاستاد القاهرة اليوم 🏟️

الملعب الذي سيستضيف افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل 🇪🇬



(@ShobierOfficial :📸) pic.twitter.com/L5nAhUfq6A — جول مصر (@goaleg) May 10, 2019

وتابع: "نحاول تغير موعد مباراة الداخلية، إدارة الفريق لا يوجد لديها مانع، ولكن هناك مشكلة واحدة، أن الداخلية سيلعب مع الإسماعيلي يوم الخميس، والبعض يطالب بتأجيل المباراة إلى ما بعد كأس الأمم الأفريقية، ولكن حل هذا الأمر سيكون يوم السبت".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 63 نقطة، بعد لعب 28 مباراة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 31 مباراة.

الجدير بالذكر ان مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، ستكون يوم 26 مايو الجاري في مصر، وتكون مباراة الذهاب في المغرب.