رئيس الزمالك: أمير مرتضى سيقابل مدربًا في إيطاليا

رئيس الزمالك ينفي التفاوض مع فيريرا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف رئيس نادي الزمالك، عن سفر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة إلى إيطاليا، من أجل عقد جلسة مع أحد المدربين لتدريب الفريق الأبيض.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي جديد، خلفًا للمدرب خالد جلال الذي تقدم باستقالته بعد خسارة لقب الدوري المصري الممتاز.

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رئيس الزمالك قال خلال تصريحات عبر قناة "المحور" الفضائية: "المدرب ليس إيطاليًا، وهناك 6 أو 7 مدربين مرشحين، تم عقد جلسات معهم".

وتابع: "المقابلات مع المدربين المرشحين مسجلة عبر مقطع فيديو، ويتم إرسالها لي ولمجلس إدارة نادي الزمالك لاختيار الأفضل".

وتحدث رئيس الزمالك عن التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق حيث قال: "نمتلك الأموال الكافية للتعاقد معه أو مع أي مدرب، ولكننا لم نفاوضه أو نجلس معه".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "أمير مرتضى لم يجلس مع البرتغالي فيريرا، والمدرب القادم عاقل ومتزن، وليس كجروس".

ويتولى مهمة تدريب الزمالك حاليًا، المدرب طارق يحيى بشكل مؤقت، لحين إتمام التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الأيام القادمة.