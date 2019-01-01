رئيس الجبلاية السابق يقترح "روشتة" إنقاذ كرة القدم المصرية

مهندس خطة السنوات الخوالي يعطي الحل

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

كشف حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق عصام عبدالمنعم، عن رأيه، لإيجاد الحل المثالي للخروج من الأزمة التي تُعاني منها كرة القدم المصرية، بعد استقالة المهندس هاني أو ريدة، في أعقاب الخروج من بطولة أمم إفريقيا بالانحناء أمام جنوب إفريقيا في موقعة دور الـ16.

وسبق للحارس الذي يعمل في مجال الصحافة في الوقت الراهن، أن شغل منصب رئيس الجبلاية لمدة عام، وحدث ذلك عام 2004، أي بالتزامن مع بداية السنوات الخوالي، التي سيطر خلالها ناديه السابق وكذلك منتخب بلاده على معظم بطولات القارة السمراء.

وبعد ظهور اسمه على الساحة مرة أخرى، كواحد من المرشحين لخلافة أبو ريدة، قال عصام عبدالمنعم لصحيفة "العين الرياضية". "الأمر حسم بتولي ثروت سويلم إدارة اتحاد الكرة لمدة 3 أشهر، ستتم بعدها الدعوة لانتخاب مجلس جديد".

وسجل اعتراضه على طريقة انتخاب مجالس إدارات اتحاد الكرة، مؤكدًا بحسب تعبيره "المشكلة الأكبر تكمن في الجمعية العمومية بشكلها الحالي ويمكن بسهولة شراء أصواتها من قبل المرشحين"، مشددًا على ضرورة تقليص أعضاء الجمعية العمومية الحاليين.

وتابع "خلال فترة وجودي باتحاد الكرة قمت بذلك، وجعلت الجمعية العمومية تقتصر على 45 ناديا فقط (أكثر من 200 ناد حاليا)، تتمثل في أندية الدوري الممتاز وأندية الدرجة الثانية التي تنافس على الصعود للدوري الممتاز.. واستبعدت أندية الدرجتين الثالثة والرابعة ومراكز الشباب، فهؤلاء لهم الحق في انتخاب المناطق الخاصة بهم، لكن الاتحاد العام يحتاج لأندية قوية بعيدًا عن أندية الدكاكين كما يطلق عليها".

تحت شعار "لا نرضى بغير الذهب" 🥇

لقب واحد في سجلات تونس والجزائر ، كلاهما يبحث عن لقبه الثاني على أرض الكنانة.🇪🇬



محاربو الصحراء 🇩🇿 ونسور قرطاج 🇹🇳 في مهمة عربية من أجل خطف لقب الكان🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/6kTQ4e4NDX — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وعن رأيه في المدرب المحتمل بعد طرد خافيير أجيري، قال "في حالة اختيار مدير فني أجنبي يجب أن يكون صاحب كفاءة وقيمة، وليس مديرًا فنيا لا يعمل منذ 4 سنوات وحوله شبهات مالية، ونتقاسم معه العمولات، فهذا لا يليق ببلد عريق

أما الاسم المحلي، فاعتبر حسام حسن الاسم الأنسب للسير على خطى المعلم حسن شحاته، وختم بالرد على سؤال حول نيته الترشح في الانتخابات المقبلة، قائلاً "أرفض خوض الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم".