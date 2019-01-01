رئيس الاتحاد يكشف تفاصيل هديته للملك سلمان في نهائي الكأس

الاتحاد خسر لقب كأس الملك أمام التعاون

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف لؤي هشام ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة عن الهدية الذي تقدم بها للملك سلمان بن عبدالعزيز في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتلقى الاتحاد هزيمة بهدفين مقابل هدف، في النهائي أمام التعاون وخسر اللقب، والذي كان قريبًا للغاية من تحقيقه وإنقاذ الموسم.

وأوضح رئيس الاتحاد تفاصيل هديته للملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي كانت عبارة عن صورة للملك وكشف كواليسها.

وقال ناظر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": " "تشرفت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتقديم هدية لجلالته عبارة عن صورة الملك سلمان في عام ١٣٩١ هـ قدمها لوالدي رحمة الله عليه كتب فيها: "لأخي وصديقي هشام لا ليذكرني فنحن نذكر بعض دائما ، بل لنكون دائما مع بعض، وإن لم أكن أنا فلتكن صورتي (أخيك سلمان)" نعم الأب أنت، ونعم الصديق، ونعم الحاكم ".

وأضاف رئيس الاتحاد: " كم تمنيت أن أستلم الكأس من يديك يا سيدي لتعم السعادة في قلوب جماهير العميد ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وكانت جماهير الاتحاد تمني النفس بلقب الكأس في موسمه الصعب بعد تراجع المستوى بشكل كبير قبل أن يأتي سييرا ويبدأ الإصلاح.