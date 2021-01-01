رئيس الاتحاد يجتمع بكاريلي ويُبلغه قرار الإدارة بشأنه

هل سيُقال المدرب البرازيلي من تدريب العميد؟

أثارت خسارة الاتحاد الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمام الاتفاق غضب العديد من المسؤولين في النادي بجانب جماهير الفريق، وهو ما أدى لانتشار أخبار حول إمكانية إقالة المدرب فابيو كاريلي.

المباريات الأربعة الأخيرة للعميد في الدوري السعودي لم تشهد سوى انتصارًا واحدًا، مقابل خسارتين وتعادل كان مع النصر في الجولة الـ15، مما عاد بالفريق إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن التعاون وحرمه من التقدم لمنافسة الهلال والشباب والأهلي على الصدارة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الرئيس أنمار الحائلي اجتمع بالمدرب البرازيلي عقب مران الأمس، والذي أدى خلاله اللاعبون تدريبات استرجاعية عقب عودتهم المتأخرة من الدمام فجر أمس الأول، عقب الخسارة أمام الاتفاق.

الحائلي أبلغ كاريلي خلال الاجتماع قرار الإدارة تجاهه في ظل تلك النتائج المتراجعة وهو تجديد الثقة به وتقديم كل الدعم المطلوب ليعود الاتحاد لنتائجه الجيدة والتقدم أكثر في جدول الترتيب.