النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

رئيس الاتحاد: نواف المقيرن تكفل بتكاليف صفقة رودريجيز

التعليقات()
نواف المقيرن رئيس الاتحاد السابق سيتكفل بتكاليف الصفقة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد لؤي ناظر، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، على أن نواف المقيرن، رئيس النادي السابق، هو من تحمل تكاليف صفقة انضمام اللاعب جاري رودريجيز من جلطة سراي التركي.

الاتحاد أعلن عن ضم جاري رودريجيز من صفوف جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

لؤي ناظر نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها التالي:

اختيارات المحررين

"أتصل بي قبل قليل أخي وصديقي نواف المقيرن، وبلغني أنه سيتكفل بجميع تكاليف صفقة اللاعب جاري رودريجيز التي أعلنا عنها هذا المساء".

وتابع: "لا عدمناك أخي نواف ذخراً للعميد، العائلة الإتحادية تتكاتف من أجل الاتحاد".

الاتحاد تعاقد مع رودريجيز، من أجل تدعيم صفوف الفريق، بهدف إنقاذ الفريق من الهبوط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الموضوع التالي:
رسميًا - علي غزال يعود للدوري البرتغالي
الموضوع التالي:
رسميًا - استبعاد سلمان الفرج من قائمة السعودية بكأس آسيا بشكل نهائي
الموضوع التالي:
موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليفانتي في كأس ملك إسبانيا
الموضوع التالي:
يورجن كلوب: يمكنني كتابة كتاب حول سيمون مينيوليه
الموضوع التالي:
فالفيردي يرفض استبعاد ريال مدريد من المنافسة على الليجا
إغلاق