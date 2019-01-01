رئيس الاتحاد : مواجهة النصر صعبة وأمامنا 4 مباريات مصيرية

الاتحاد يطير إلى الرياض لمواجهة النصر متصدر البطولة ف

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي على جاهزية فريقه لمواجهة النصر في الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يطير إلى الرياض لمواجهة النصر متصدر البطولة في واحدة من قمم الجولة الـ27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رئيس الاتحاد قال في تصريحات لقناة "العربية" أن مواجهة العالمي ستكون هامة لهم كأي مباراة يخوضها الفريق مؤخراً.

🗒️- شعار الجولة المُتعة، قمتين جماهيرتين ضمن أبرز مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي.🔥🔥 pic.twitter.com/OX7RJUtFVb — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 10, 2019

لؤي ناظر أضاف في تصريحاته : "الفريق أمامه 4 مباريات مصيرية وسنكون على أتم الاستعداد لمباراة يوم السبت".

ولن يفوت رئيس العميد الفرصة للحديث عن جماهير الفريق التي دعمت اللاعب خلال المباراة الأخيرة بدوري أبطال آسيا أمام لوكوموتيف الأوزبكي، وقال: "كنت أتمنى أني حضرت معهم لكثافة الحضور وأشكرهم على ذلك".

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يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الـ13 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يتربع النصر على الصدارة برصيد 61 نقطة.