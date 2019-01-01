رئيس الاتحاد : ليفربول فريقي المُفضل وهدفنا تخطي النصر في الكأس

رئيس الاتحاد أكد في تصريحات صحفية أن تركيز فريقه حاليًا منصب على مواجهة النصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف لؤي هشام ناظر رئيس نادي اتحاد جدة السعودي عن رضاه على ما يُقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

رئيس الاتحاد أكد في تصريحات صحفية أن تركيز فريقه حاليًا منصب على مواجهة النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الاتحاد أمام النصر يوم السبت المقبل في نصف نهائي كأس الملك، وهي المباراة التي تجمعهم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

🗞️ تقارير صحفية:



عمر السومة أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الرحيل عن الفريق الفترة المقبلة خاصة وأنه يمتلك عرضين من الإمارات وقطر، والناديان لديهما استعداد في دفع الشراط الجزائي الخاص به والذي يتجاوز خمسة ملايين دولار! 👀 pic.twitter.com/SDGb6RhRU6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 24, 2019

لؤي ناظر أضاف : "الهم الأكبر لنا حاليًا هو الاستعداد بشكل جيد لمواجهة نادي النصر، بعد الفوز عليهم في الرياض يوم 13 أبريل الجاري، سيأتون لمواجهتنا في ملعب الجوهرة بروح معنوية كبيرة وبحماس زائد، ولهذا نحن نريد الفوز عليهم للصعود إلى نهائي كأس خادم الحرمين فهذا شرف كبير لنا.

وبسؤاله عن فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي قال : "أنا مشجع لنادي ليفربول وسأدعو الله أن يفوز الفريق بالدوري الإنجليزي وأن يتعثر مانشستر سيتي خلال المباريات المقبلة".

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يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وأبتعد بشكل كبير عن مناطق الخطر والهبوط.