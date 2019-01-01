رئيس الاتحاد الإسباني: نشعر بالفخر بتواجد 4 فرق في جدة بكأس السوبر

رئيس الاتحاد الإسباني يعلق على استضافة السعودية لكأس السوبر.

عبر لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن سعادته بإقامة كأس السوبر الإسباني بشكله الجديد، في المملكة العربية السعودية بداية من الموسم الجاري.

النسخة 36 من بطولة كأس السوبر الإسباني، ستقام في السعودية، بمشاركة 4 فرق لأول مرة، وهم برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

روبياليس قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بكأس السوبر الإسباني: "نحن سعداء بإقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية".

رئيس الاتحاد الإسباني تابع: "نحن فخورون بتواجد 4 إسبانية قوية هنا في مدينة جدة، والبطولة ستشهد مواجهات قوية".

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وكان الاتحاد الإسباني قد أجرى قرعة كأس السوبر، حيث أوقعت برشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد، وريال مدريد أمام فالنسيا، في مباراة نصف النهائي.

ريال مدريد سيواجه فالنسيا يوم 8 يناير 2020، وبرشلونة أمام أتلتيكو في اليوم التالي، على أن يقام النهائي يوم 12 من نفس الشهر.

بطولة كأس السوبر الإسباني ستقام في السعودية لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد اتفاق تم بين رابطة الدوري الإسباني، والهيئة العامة للرياضة السعودية، مقابل 40 مليون يورو، يحصل عليها الاتحاد الإسباني.