رئيس الاتحاد الفرنسي : زيدان هو المرشح الأول لخلافة ديشان

مدرب الديوك يرحب بهذه الفكرة

أصبح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، من أهم المرشحين لخلافة ديدييه ديشان لتدريب منتخب فرنسا في المستقبل، وفقًا لرئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جرايت.

المدرب الفرنسي يعاني من بعض المشاكل في ريال، بسبب سوء النتائج على مستوى الدوري الإسباني هذا الموسم.

وهو الأمر الذي جعله يخرج لمهاجمة وسائل الإعلام، بعد الحديث المستمر عن رحيله وإقالته من النادي الإسباني.

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ماذا قال رئيس الاتحاد الفرنسي؟

لو جرايت قال في تصريحات لصحيفة "ليكيب":"لدينا علاقات جيدة مع زيدان على المستوى الشخصي على الأقل، لو رحل ديدييه فإن أول شخص سأفكر فيه هو زيدان".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الاتحاد عن زيدان، حيث سبق أن أبدى إعجابه بمواطنه مؤكدًا أنه سيدخل تاريخ اللعبة.

ديشان نفسه يؤيد الفكرة

مدرب الديوك سبق أن صرح لقناة "BFMTV" قائلًا:"من اللحظة التي يقرر فيها أن يقرر فيها الرحيل عن ريال يمكنه العودة لفرنسا من جديد".

متى ينتهي عقد ديشان؟

مدرب الديوك سيكمل 10 سنوات إذا استمر في تدريب فرنسا حتى كأس العالم 2022 في قطر، حيث بدأ مسيرته بعد يورو 2012.

عقد ديشان سينتهي بعد المونديال القادم، وسط توقعات بتجديد دماء منتخب فرنسا بقدوم أي مدرب آخر بدلًا منه.

وأما بالنسبة لزيدان، فمن المقرر أن ينتهي عقده هو الآخر في 30 يونيو 2022، مما يؤكد اقترابه فعلًا من تدريب منتخب بلاده.