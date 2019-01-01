رئيس الاتحاد الفرنسي: ديشان يحتاج للتأهل لأمم أوروبا للاستمرار مع المنتخب

تعرف على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي بشأن مستقبل ديشان

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد نويل لو جرايت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنّ ديدييه ديشان، المدير الفني للديوك مستمر بشرط التأهل لأمم أوروبا يورو 2020.

فرنسا انتصرت في أول مباراتين بالتصفيات على مولدوفيا وأيسلندا.

وقال لو جرايت في تصريحات لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: ""يجب أن يتأهل إلى أمم أوروبا، لقد وقع معنا عقد التمديد ولكن هذا يعني التواجد في اليورو وليس الغياب عنه".

وتابع: "لست قلقًا من هذا الأمر، ديدييه هو معجزة لكرة القدم الفرنسية ويعرف ما الذي يرغب في تحقيقه ولديه خطة واضحة وهذا الأمر مثالي بالنسبة لنا".

تفاصيل التعاقد الأغلى في تاريخ بايرن ميونخ 💸 يعاني من إصابة في الرباط الصليبي! 🤕 pic.twitter.com/T6HGTafueF — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

رئيس الاتحاد الفرنسي أشاد بمشروع المنتخب الذي بدأ منذ 2010 حتى الآن وتطور بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أنّ ديشان حقق بطولة كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.