رئيس الاتحاد العراقي يساند سلمان بن إبراهيم في الانتخابات

عبد الخالق مسعود يساند سلمان بن إبراهيم في انتخابات الاتحاد الآسيوي

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عن دعمه الكامل للشيخ سلمان بن إبراهيم لولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الآسيوي، وذلك في الانتخابات المقبلة في إبريل القادم.

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وقال مسعود في حديثه لإحدى القنوات التليفزيونية: "الشيخ سلمان هو ممثل العراق في الانتخابات، سندعمه، لقد أثبت جدارته خلال السنوات الخمس الماضية، ثم أن الاتحاد الآسيوي أصبح مستقرًا بشكل واضح في عهده، وظهر التوحد بين الدول المشاركة في الاتحاد، كما أن دوره كان واضحًا في رفع الحظر الجزئي عن إقامة المباريات في العراق".

وفقًا لما قاله مسعود أيضًا، فأنه من المتوقع رفع الحظر الكلي عن العراق في كونجرس الفيفا في شهر يونيو المقبل، عندها سيتقدم العراق بطلب لاستضافة بطولة غرب آسيا.

يذكر أن آخر بطولات منتخب العراق الكبرى كانت الفوز بكأس أمم آسيا عام 2007.