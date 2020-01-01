رئيس الاتحاد السكندري: كنت أتمنى ضم شريف إكرامي

شريف إكرامي قد ينتقل إلى بيراميدز.

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على أنه كان يتمنى ضم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، خلال فترة من الفترات، ولكن الأمور لم تتم كما كان يتمنى.

الأهلي وجه الشكر إلى شريف إكرامي من يومين، على الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، في ظل رغبة الأخير عدم تجديد عقده ورحيله بنهاية عقده عقب انتهاء الموسم الحالي.

مصيلحي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى ضم شريف إكرامي إلى صفوف الاتحاد السكندري، ولكن لم يحدث نصيب، ولم تمر الأمور كما كنت أريدها".

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رئيس الاتحاد واصل: "شريف إكرامي أوضح قراره بالاستمرار داخل الملاعب منذ شهرين، وعدم الاعتزال، وأنه سيرحل عن الأهلي بنهاية عقده".

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محمد مصيلحي تابع: "حسام عاشور وشريف إكرامي لديهما تاريخًا كبيرًا بالنادي الأهلي".

واختتم مصيلحي تصريحاته قائلًا: "حسام عاشور قائد كبير ورفع الكثير من البطولات للنادي الأهلي، والقلعة الحمراء لا تترك أبنائها أبدًا، ودائمًا حريصة على مصلحة أولادها".

وكان الأهلي قد أعلن عن عدم رغبته في تجديد عقد حسام عاشور، ليقدم له عرضًا بالاعتزال وإقامة مهرجانًا يليق باسمه وتاريخه، بالإضافة للعمل في قناة النادي، وأيضًا التكفل بمعايشة بأحد الأندية الأوروبية من اختياره.