رئيس الاتحاد السعودي يطمئن على بعثة الأخضر بالإمارات

قصي الفواز يزور بعثة المنتخب السعودي في دبي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على الاطمئنان على بعثة المنتخب السعودي المتواجدة حاليًا في مدينة دبي الإماراتية.

المنتخب السعودي يبدأ معسكره الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستبدأ يناير المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد السعودي، فإن المنتخب السعودي أجرى تدريبه على ملعب نادي ند الشبا في الإمارات، تحت قيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

📢- سلمان الفرج لم يشارك في الحصة التدريبية خلال معسكر دبي لشعوره بآلام في الفخذ.

(📸: @SaudiNT) pic.twitter.com/x8yDYkLbnJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 23, 2018

واكتفى الأخضر السعودي بتدريبات استرجاعية مع المعد البدني، تمثلت بالجري وتمارين الإطالة المتنوعة.

وخاض سلمان الفرج تدريبات خاصة مع الجهاز الطبي، بسبب شعوره بآلام سابقة في الفخذ، تعرض لها قبل معسكر الأخضر.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي تدريب مغلق مساء غدٍ الأثنين، على ملعب ند الشبا بالإمارات.