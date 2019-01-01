رئيس الاتحاد الإيطالي ينفي نقل مباريات من الدوري إلى الصين

المشروع يدور حول كأس السوبر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ما يتردد حول مفاوضات للعب بعض مباريات المسابقة في الصين.

وقال جرافينا لراي سبورت:"لا، الدوري يلعب فقط في إيطاليا، هذا هو سبب تسميته بالدوري الإيطالي".

وأضاف:"هناك مشروع أوسع مع الصين، نريد الذهاب إلى هناك ونريد مجيئهم إلينا، الاتفاق سيكون حيال مسابقة والتحضير لها".

أما عن المباراة التي من المنتظر أن تُلعب على الأراضي الصينية فهي كأس السوبر الإيطالي، حيث تتردد رغبة الاتحاد في لعبها هناك للسنوات الثلاث المقبلة.

يذكر أن كأس السوبر قد لعب في الصين قبل ذلك، كما فاز يوفنتوس به على حساب ميلان هذا الموسم في جدة بالمملكة العربية السعودية.