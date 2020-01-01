رئيس الاتحاد الإيطالي السابق يؤكد مطالبة يويفا بإلغاء الدوريات

الأمور تزداد في التعقد بشأن عودة النشاط

الجدل والغموض مستمران حول مستقبل الدوريات الأوروبية هذا الموسم، بعد إلغاء النشاط في فرنسا، وسط ترقب في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا.

كارلو تافيكيو الرئيس السابق للاتحاد الإيطالي، تحدث عن هذه الأزمة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي "يويفا" طلب من جميع إلغاء الدوريات المحلية.

وقال تافيكيو في تصريحات صحفية:"من الضروري توضيح كل شيء للجميع، الاتحاد الأووربي طلب إنهاء جميع المسابقات، وهذا ما شاهدناه في فرنسا وهولندا، بينما تريد ألمانيا استئناف النشاط".

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وأضاف:"الموقف غير واضح كالمعتاد في إيطاليا، يريدون العودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن، ولكن لا يوجد يقين بشأن عودة البطولة، الوضع خطير جداً، وعلى جابرييل جرافينا الرئيس الحالي للاتحاد الدفاع عن انتظام البطولة".

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وتابع:"الوضع سيتعقد لو تم إلغاء المسابقة، وهناك مشاكل خطيرة على الأندية الإيطالية وكرة القدم للهواة، هناك حوالي 11 ألف اتحاد يعتمدون على القطاع الخاص والشركات الراعية التي تستثمر في هذه المناطق".

وفي نهاية حديثه طالب تافيكيو الحكومة الإيطالية، بتوضيح موقفها النهائي من تعليق البطولة لاتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت ممكن.