رئيس الاتحاد الإسباني: أكثر من نصف أندية الليجا اعترضت على حكم الفيديو

تعرف على تصريحات روبياليس بشأن تقنية الـ VAR

كشف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن شكوى عامة لأندية الليجا بشأن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

لاعبو ريال مدريد سبق واعترضوا على تقنية الفيديو بعد مباراتي ريال سوسيداد وريال بيتيس.

وقال روبياليس في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أكثر من نصف رؤوساء أندية الليجا اعترضت على قرارت حكم الفيديو، ومنهم من تحدث علنًا وهذا أمر نرفضه وسنحاول معاقبة من يفعل ذلك".

وتابع: "نحاول سن القوانين واللوائح لكي نحمي الحكام أكثر من ذلك لأنّهم بشر في نهاية المطاف وقد يخطئون أحيانًا ويصيبون أحيانًا. لدينا أفضل الحكام في أوروبا".

رئيس الاتحاد الإسباني أكد أنّ عدد من الفرق يستخدم الـ VAR حجة للتغطية على الهزيمة دون التفكير في الأسباب الحقيقية من أخطاء للاعبين والمدربين.

🗓️ في هذا اليوم عام 2015



▪️ميسي لعب مباراته رقم 300 مع برشلونة🔵🔴

▪️ميسي أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يقوم بصناعة أهداف🅰️

▪️ميسي أحرز هاتريك في المباراة أمام ليفانتي🎯



يوم عادي في حياة ليو 🐐😂 pic.twitter.com/X2ooEV4LfV — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019

وأردف: "شخصيًا راضي تمامًا عن التقنية، فلقد ساهمت في خفض الأخطاء بصورة ملحوظة عن السنوات الماضية ولا يزال هناك مساحة للتطور".

واختتم: "البعض ينسى أنّ هذا الموسم الأول للـ VAR في الليجا ورغم ذلك الحكام لا يواجهون أزمة مثل بطولات أخرى ونجحوا في فترة وجيزة في التعامل بصورة جيدة معها".

وكان الحساب الرسمي لأتلتيكو مدريد عبر تويتر انتقد قرارات الحكام في مباراة الديربي.