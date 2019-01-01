رئيس الاتحاد الألماني ينتقد قرار لوف باستبعاد ثلاثي بايرن ميونخ

جدل كبير حول استبعاد نجوم المانشافت السابقين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انضم رينهارد جريدنل، رئيس الاتحاد الألماني، لمنتقدي قرار مدرب المنتخب يواخيم لوف باستبعاد ثلاثي بايرن ميونخ من التجمع المقبل.

وأعلن لوف في وقت سابق عدم توجيه الدعوى إلى توماس مولر، ماتس هوملز، وجيروم بواتينج للعب مع ألمانيا في مباراتي هولندا وصربيا المقبلتين.

وقال جريندل مع "زد دي إف": "برأيي كان من الأفضل إعلان القرار في نفس وقت إعلان القائمة وإعطاء الأسباب وراء عدم استدعاء اللاعبين".

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🍿🍿 pic.twitter.com/3o0anTud2Y — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

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وأضاف: "القرار ربما يكون صحيحاً، ولكن كان يمكن تفادي سوء التفاهم وسنتحدث حوله في الاجتماع المقبل".

وأثار إعلان استبعاد الثلاثي قبل إعلان القائمة الرسمية بأسبوع غضب اللاعبين نفسهم ومسؤولي بايرن ميونخ وجهازه الفني.

وتلعب ألمانيا الأسبوع المقبل ودياً مع صربيا، ثم أمام هولندا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.