رسميًا | موتسيبي رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أصبح باتريس موتسيبي رسميًا الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ذلك بعد فوزه بالمنصب بالتزكية نتيجة انسحاب جميع منافسيه خلال الجمعية العمومية التي عُقدت في المغرب اليوم الجمعة.

الملياردير صاحب الـ59 عامًا الذي يتولى كذلك منصب رئيس نادي صن داونز قال في كلماته الأولى عبر فوزه "رئاسة الاتحاد الأفريقي شرف وفخر كبير، سنعمل معًا جميعًا للارتقاء بالكرة في القارة".

اتحاد جنوب أفريقيا: موتسيبي رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

6 مارس 2021

أعلن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، عن تولي باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتزكية، بعد انسحاب جميع منافسيه.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن تولي موتسيبي رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي أصبح رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد انسحاب جميع المنافسين له على هذا المنصب".

وأكد اتحاد جنوب إفريقيا على أن موتسيبي أصبح رئيسًا للاتحاد الإفريقي "كاف"، بعد انسحاب جميع الخصوم، بشكل متفق عليه بين جميع المرشحين.

وكان أوجستن سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والإيفواري جاك أنوما والموريتاني أحمد ولد يحيى، كانوا ينافسون موتسيبي على منصب الرئاسة، قبل إعلانهم الانسحاب من السباق.

انتخابات الاتحاد الإفريقي "كاف"، كان مقررًا لها يوم 12 مارس الجاري، ولكن بعد انسحاب كل المنافسين، أصبح موتسيبي هو الرئيس الجديد بالتزكية.

ونشر الاتحاد الجنوب إفريقي تغريدة أخرى، بها صور لموتسيبي بجوار رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" جياني إنفانتينو، والنائبين الأول والثاني لـ"CAF" أحمد ولد يحيى وأوجستن سنجور.

South Africa's Dr Patrice Motsepe is set to become the next CAF President after all his opponents withdrew in a unanimous pre arranged pact with other candidates; Senghor, Yahya and Anouma.



CONGRATULATIONS!! pic.twitter.com/GCxfsb5nQH