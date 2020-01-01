رئيس الاتحاد الآسيوي يوجه رسائل إلى الاتحادات الوطنية بسبب كورونا

هل تعود الحياة إلى الملاعب الآسيوية قريبًا؟

عبر الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ثقته في عودة البطولات القارية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك خلال تصريحات أدلى بها، موجهة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد اتخذ قرارًا بتأجيل جميع مباريات بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

رئيس الاتحاد الآسيوي قال خلال تصريحات عبر حساب الاتحاد القاري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد بنى الاتحاد الآسيوي الأسس القوية للوحدة والتضامن بين أفرد الأسرة الكروية الآسيوي، لا سيما في مواجهة الشدائد خلال السنوات الست الماضية".

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وتابع: "ونحن نرى في الظروف الراهنة أنها بمثابة التحدي الذي ينبغي أن نتجاوزه جميعًا، ليس فقط لحماية مجتمعنا، ولكن أيضًا من أجل مستقبل لعبة كرة القدم".

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وأردف: "لقد كانت تلك التعديلات على الأجندة الآسيوية، تهدف بصورة أساسية إلى ضمان سلامة وصحة أفرد منظومة كرة القدم من لاعبين وكوادر فنية وإدارية، بجانب الملايين من المشجعين في مختلف أنحاء القارة الآسيوية، والذي ستبقى سلامتهم وصحتهم بمثابة الأولوية بالنسبة لنا".

واختتم الشيخ سلمان تصريحاته قائلًا: "الاتحاد الآسيوي يحث بقوة جميع الاتحادات الأعضاء على اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية، لممارسة أعلى مستويات النظافة الصحية، كما نود الأشادة بمبادرات العديد من الاتحادات الوطنية بتطبيق مبادرات العديد من الاتحادات الوطنية، بتطبيق مبادرة العمل من المنزل، التي تنسجم مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس".