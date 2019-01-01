رئيس الاتحاد الآسيوي يتمنى وصول الهلال والسد بعيدًا في مونديال الأندية

أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لممثلي كرة القدم الآسيوية، الهلال السعودي والسد القطري، خلال مشاركتهما في كأس العالم للأندية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 21 ديسمبر الجاري.

ويطمح الفريقان في تكرار النجاحات التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة، بعدما تأهل كاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي إلى المباراة النهائية في نسختي 2016 و2018، على الترتيب، وحصل كل منهما على المركز الثاني.

نادي السد كان قد تغلب أمس على نادي هينيجن سبورت في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، وحسمها عيال الذيب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال الشيخ سلمان في تصريحات عبر موقع الاتحاد الآسيوي : "الأندية الآسيوية تمتلك سجلا مميزا في بطولة كأس العالم للأندية، حيث أن إنجازات أنديتنا على المستوى العالمي تؤكد التطور الهائل الذي حققته مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم."

وأضاف: "باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتمنى كل التوفيق لكل من الهلال والسد، حيث أنني واثق أنهما سيؤكدان للعالم قوة كرة القدم الآسيوية."

وتستضيف قطر نسختي 2019 و2020 من مونديال الأندية، وهو ما يعد بمثابة محطة مهمة على طريق استضافة كأس العالم 2022.

يُذكر أن نادي الهلال السعودي يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة الترجي التونسي في الدور الثاني يوم السبت المقبل.