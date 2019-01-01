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كأس آسيا

رئيس الاتحاد الآسيوي يبدي سعادته بقوة انطلاقة كأس آسيا

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Goal Arabian
الشيخ سلمان يعلق على قوة المنافسة في كأس أمم آسيا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، سعادته البالغة بالانطلاقة القوية لبطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي تقام في دولة الإمارات.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي تنتهي الأول من فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سلمان آل خليفة البطولة جسدت التلاحم الآسيوي الكروي، ورفعت شعار آسيا موحدة.

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وتشهد بطولة كأس أمم آسيا منافسة شديدة بين 24 منتخبًا، يسعون للتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة.

ويتواجد الشيخ سلمان بن إبراهيم في الإمارات، من أجل حضور فاعليات بطولة كأس أمم آسيا 2019 التي ستنتهي فبراير المقبل.

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