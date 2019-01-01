رئيس الإسماعيلي يرفض التفريط في عواد رغم تألقه في الدوري السعودي!

هل يعود الحارس المتألق محمد عواد للدوري المصري واللعب بقميص الدراويش؟

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي على تمسكه بعودة الحارس محمد عواد لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويلعب محمد عواد هذا الموسم على سبيل الإعارة لنادي الوحدة السعودي ويقدم مستوى جيد مما أحاط الشكوك حول مستقبله داخل قلعة الدراويش.

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وعن هذا الأمر قال إبراهيم عثمان: "لن نفرط في عواد لأي نادٍ سواء داخل أو خارج مصر، هو أحد الأعمدة الأساسية لفريقنا، ونحتاج لجهوده معنا".

كما أشاد عثمان في آخر تصريحاته بفوز الدراويش على المقاولون بهدفين مقابل لا شيء في الدوري المصري والصعود للمركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري.

وحصد الإسماعيلي خمس وثلاثين نقطة من ثلاث وعشرين مباراة خاضها في الدوري حتى الآن.

ووعد رئيس الإسماعيلي لاعبيه بمضاعفة المكافآت المادية في حال الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري المصري، لضمان المشاركة أفريقيًا.