رئيس الإسماعيلي: يجب إعادة الفريق للصورة التي تحلم بها الجماهير

إبراهيم عثمان يطلب من لاعبي الإسماعيلي بذل أقصى جهد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد إبراهيم عثمان، رئيس نادي الإسماعيلي، على أن لاعبي فريقه مطالبين بتقديم أفضل العروض خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين وضع الفريق محليًا وإفريقيًا.

عثمان قال خلال تصريحات صحفية: "يجب على الفريق أن يعمل على تحسين مركزه في الدوري والعودة لمكانته في المقدمة، كما أن فرصتنا في دوري أبطال إفريقيا مازالت قائمة".

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رئيس الإسماعيلي تابع: "يجب على جميع اللاعبين التركيز، لأن العبء الأكبر يقع عليهم، ونحن نثق في قدرتهم على العودة إلى طريق المنافسة".

#الهلال و #الاتحاد هم الفريقين الوحيدين اللذين لم يخسرا أى مباراة في الدوري السعودي منذ بداية العام الجديد.👏👏



(📸: @SPL ) pic.twitter.com/zoPdaDu7Ab — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 15, 2019

واختتم إبراهيم عثمان تصريحاته قائلًا: "اهتمامنا الأكبر على مسابقة الدوري الممتاز، ويجب إعادة الفريق إلى الصورة التي تحلم بها الجماهير، إلى جانب الاهتمام بالبطولة الإفريقية وكأس مصر".

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الإسماعيلي يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 24 نقطة، وإفريقيًا خسر أول مباراتين بدوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي والإفريقي التونسي.