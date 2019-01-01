رئيس الإسماعيلي: سنستأنف على قرار الاستبعاد من دوري الأبطال ولدينا مبرراتنا

الاتحاد الأفريقي قرر استبعاد الدراويش إثر أعمال شغب جماهيره

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق إبراهيم عثمان؛ رئيس نادي الإسماعيلي، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باستبعاد فريقه من دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه سيتقدم باستئناف على القرار.

كاف قرر اليوم الأربعاء، استبعاد الدراويش رسميًا من دوري الأبطال، على إثر أعمال الشغب التي صدرت من جماهيره خلال مواجهة الأفريقي التونسي، والتي دفعت الحكم لإلغاء المباراة. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيم عثمان، في تصريحات صحفية: "سنتقدم باستئناف رسمي، ما حدث لا يستدعي الاستبعاد النهائي، لأنه لم تحدث أي إصابات ما بين جماهير الفريق التونسي أو طاقم التحكيم، ولم تقتحم الجماهير الملعب".

وأضاف: "الحكم هو من تسبب فيما حدث، هو من أثار الجماهير بقراراته".

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الإسماعيلي كان قد تقدم من قبل باحتجاج رسمي على حكم اللقاء، مطالبًا بالتحقيق معه، إثر احتسابه ضربة جزاء للأفريقي مشكوك بها والتغاضي عن احتساب أخرى للدراويش.

وألغيت المباراة في الدقيقة 83، وقتما كان الفريق التونسي متقدمًا بثنائية مقابل هدف وحيد، بعدما قامت جماهير الدراويش بإلقاء الحجارة وزجاجات المياة داخل أرض الملعب، اعتراضًا على القرارات التحكيمية.

وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على عدد من جماهير الإسماعيلي، إلا أن النادي أعلن بالأمس تنازله عن كافة حقوقه المالية والأدبية، في محاولة للإفراج عنهم.