رئيس الأهلي يعلن استعداده التكفل بقيمة جلب حكام أجانب

هل يستعين الاتحاد العربي بحكم أجنبي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عبد الله بترجي، رئيس نادي أهلي جدة، على أن حكم مباراة فريقه أمام الهلال، بكأس زايد للأندية، تسبب في مضاعفة صعوبة المباراة.

بترجي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "المباراة لم تكن سهلة، والحكم ذهب عدة مرات للاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، ولم يقرر شيء".

وأبدى رئيس الأهلي استعداده للتكفل بالقيمة المالية للحكام الأجانب في المباريات المقبلة، بعد مستوى حكم المباراة.

ميسي يا ميسي يا معلي حسي.🎤pic.twitter.com/XuBOKaY7Pq — جول مصر (@goaleg) March 17, 2019

وواصل بترجي: "أتعجب من عدم العودة لتقنية الفيديو في هدف الهلال، حيث أرى أنه ليس صحيحًا".

واختتم عبد الله بترجي تصريحاته قائلًا: "مثل تلك القرارات تؤثر على نتيجة المباراة، وأتمنى أن يكون التحكيم لائقًا في مباراة العودة".

البطولة العربية | الهلال يكتفي بهدف واحد ضد الأهلي ويؤجل الحسم لموقعة جدة

الهلال فاز على الأهلي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، والذي أقيم في الرياض.