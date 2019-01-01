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دوري أبطال أفريقيا

رئيس الأهلي يطمئن على بعثة الفريق في الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

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مباراة الأهلي وفيتا كلوب ستقام غدًا السبت الساعة السادسة بتوقيت مصر
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن أجراء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مكاملة هاتفية مع طارق قنديل رئيس بعثة النادي المتواجدة حالياً في الكونغو.

ويرغب الخطيب في الاطمئنان على اللاعبين وكافة الأمور التي تتعلق بالنادي، عقب الوصول إلى الكونغو من أجل مواجهة نادي فيتا كلوب.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الخامسة من منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

الخطيب نقل تحياته للجهاز الفني واللاعبين وثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنقاط المباراة الثلاثة.

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وكان الفريق قد أجرى مرانه الرئيسي والأخير في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

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يُذكر أن مباراة الأهلي وفيتا كلوب ستقام غدًا السبت الساعة السادسة بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرائعة بالبطولة القارية.

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