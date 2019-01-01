رئيس الأهلي يطمئن على بعثة الفريق في الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

مباراة الأهلي وفيتا كلوب ستقام غدًا السبت الساعة السادسة بتوقيت مصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن أجراء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مكاملة هاتفية مع طارق قنديل رئيس بعثة النادي المتواجدة حالياً في الكونغو.

ويرغب الخطيب في الاطمئنان على اللاعبين وكافة الأمور التي تتعلق بالنادي، عقب الوصول إلى الكونغو من أجل مواجهة نادي فيتا كلوب.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الخامسة من منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

مؤمن زكريا لديه عرض في الدوري الفنلندي، بعدما فسخ عقده مع #أحد السعودي.🗞️ pic.twitter.com/YESLE8JS5i — جول مصر (@goaleg) March 8, 2019

الخطيب نقل تحياته للجهاز الفني واللاعبين وثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنقاط المباراة الثلاثة.

وكان الفريق قد أجرى مرانه الرئيسي والأخير في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

الاتفاق ضيف عنيد أمام النصر وبشرة خير لعبدالرزاق حمد الله

يُذكر أن مباراة الأهلي وفيتا كلوب ستقام غدًا السبت الساعة السادسة بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرائعة بالبطولة القارية.