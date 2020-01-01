رئيس الأرجنتين عن عودة كرة القدم في بلاده: دعونا نستمتع بميسي وبرشلونة

الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فيرنانديز يؤكد على صعوبة عودة كرة القدم في بلاده في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا ويدعو للاستمتاع بميسي وبرشلونة.

كشف الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فيرنانديز عن صعوبة عودة كرة القدم في الوقت الحالي ببلاده في ظل التفشي المريع لفيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات نقلتها على لسانه شبكة "تي واي سي سبورتس" وأكد خلالها أنه سيستمتع بمشاهدة عودة ليونيل ميسي قائد برشلونة للمباريات من جديد.

وقال فيرنانديز: "بينما ننتظر عودة كرة القدم الأرجنتينية من جديد سيكون علينا أن نستمتع بمشاهدة ليونيل ميسي في برشلونة وعودة الدوري الإسباني الأسبوع المقبل".

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وأضاف عن موعد عودة كرة القدم في الأرجنتين: "ذلك سيتحقق فقط عندما يكون هناك الحد الأدنى من الخطورة في عودتها، علينا احترام كل البروتوكولات".

وأردف: "كرة القدم ستعود فقط هي وكل الرياضات عندما لا يكون هناك خطر حول العدوى وانتشارها، على الجميع أن يتمتع بكل الحذر الممكن".

وأنهى تصريحاته: "قبل العودة للمباريات علينا أن نتبع كل الإجراءات المطلوبة، بينما الحديث عن عودة الجماهير وكرة القدم حاليًا يعد من الجنون".

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد حاليًا لعودة المنافسة بمواجهة ريال مايوركا الأسبوع المقبل، ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 58 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا بـ 56 نقطة.