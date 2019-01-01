رئيس استاد القاهرة: بعد التطوير سيكون المرشح الأول لاستضافة نهائي أبطال أوروبا

3 ملاعب عربية مرشحة منها استاد القاهرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب علي درويش؛ رئيس هيئة استاد القاهرة، عن ثقته في مضاهاة الاستاد للملاعب العالمية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير به، مؤكدًا أنه سيكون المرشح الأول لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان تقرير إنجليزي قد رشح ستة ملاعب خارج أوروبا لاستضافة نهائي دوري الأبطال، حال الاستقرار على إقامته خارج القارة العجوز، وجاء استاد القاهرة في المركز السادس. (طالع التفاصيل)

درويش قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "سعدت بترشيح استاد القاهرة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا يثبت أنه الأفضل بأفريقيا، هو استاد له سمعته بالوضع القديم قبل التطوير، فما بالكم بعد أن تطور؟".

بعد ترشيح ملاعب عربية - ستادات خارج أوروبا تصلح لاستضافة نهائي دوري الأبطال

وأضاف: "إذا كان دخل الترشيحات في مرتبة متأخرة، فبعد التطوير استعدادًا لكأس أفريقيا، سيكون في المرتبة الأولى، لأنه سيكون واحدًا من الاستادات العالمية".

رئيس هيئة الاستاد اختتم: "قبل 30 إبريل سننتهي من أعمال الصيانة به وسيكون جاهزًا لاستضافة المباريات، والملعب سيكون مثل الملاعب الأوروبية".

يذكر أن استاد القاهرة لم يستضف أي مباريات منذ فترة طويلة، تجري به أعمال الصيانة خلال الفترة الحالية، استعدادًا لاستضافته بعد المباريات في كأس أمم أفريقيا 2019 في يونيو المقبل.