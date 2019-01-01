رئيس استاد القاهرة: الملعب سيشبه ملاعب إنجلترا

هل سنرى وجهًا جديدًا لملعب استاد القاهرة الدولي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد علي درويش رئيس استاد القاهرة الدولي، على أن الملعب سيشبه ملاعب إنجلترا، بنهاية شهر إبريل المقبل، بعد الانتهاء من عمليات الصيانة به.

درويش قال خلال تصريحات لقناة صدى البلد: "قمنا بتغيير نجيلة الملعب، لتشبه المستخدمة في الملاعب الإنجليزية، وسيمتلك ستاد القاهرة ملعبًا مشرفًا".

رئيس استاد القاهرة تابع: "سيتم تغيير شاشة الملعب، والكراسي الخاصة به، وستسع المدرجات لـ80 ألف مشجع، يدخلون من 60 بوابة".

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علي درويش اختتم حديثه قائلًا: "سيتم تركيب 93 كاميرا لضبط من يحاول التخريب في الملعب، وأيضًا توفير أماكن للكافيتيريات داخل المدرجات".

ملعب ستاد القاهرة، يتم إعداده لاستقبال مباراتي افتتاح وختام بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، خلال شهر يونيو المقبل.