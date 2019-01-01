النتائج المباشرة
تصفيات كأس أمم افريقيا

رئيس استاد القاهرة: الملعب سيشبه ملاعب إنجلترا

آخر تحديث
التعليقات()
egypt
هل سنرى وجهًا جديدًا لملعب استاد القاهرة الدولي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد علي درويش رئيس استاد القاهرة الدولي، على أن الملعب سيشبه ملاعب إنجلترا، بنهاية شهر إبريل المقبل، بعد الانتهاء من عمليات الصيانة به.

درويش قال خلال تصريحات لقناة صدى البلد: "قمنا بتغيير نجيلة الملعب، لتشبه المستخدمة في الملاعب الإنجليزية، وسيمتلك ستاد القاهرة ملعبًا مشرفًا".

رئيس استاد القاهرة تابع: "سيتم تغيير شاشة الملعب، والكراسي الخاصة به، وستسع المدرجات لـ80 ألف مشجع، يدخلون من 60 بوابة".

اختيارات المحررين

علي درويش اختتم حديثه قائلًا: "سيتم تركيب 93 كاميرا لضبط من يحاول التخريب في الملعب، وأيضًا توفير أماكن للكافيتيريات داخل المدرجات".

ملعب ستاد القاهرة، يتم إعداده لاستقبال مباراتي افتتاح وختام بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، خلال شهر يونيو المقبل.

الموضوع التالي:
رئيس أحد السعودي: القرار النهائي لضم مؤمن زكريا من الأهلي خلال 24 ساعة
الموضوع التالي:
يونس محمود: اليابان خصم السعودية المحبب في آسيا
الموضوع التالي:
شاهد | "دراجون بول" .. الضيف الجديد على جسد أوباميانج!
الموضوع التالي:
كأس آسيا | زوار جول يختارون العماني الأفضل في دور المجموعات
الموضوع التالي:
موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
إغلاق