رئيس اتحاد كلباء يؤكد توقيع مدافع الفريق للنصر

البلوشي يرحل عن اتحاد كلباء بنهاية الموسم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف علي حسين كانو رئيس نادي اتحاد كلباء، عن رحيل يعقوب البلوشي، مدافع الفريق مع نهاية عقده عقب الموسم الحالي مع النادي الإماراتي.

وينتهي عقد البلوشي مع اتحاد كلباء الإماراتي بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يفتح معه أي أحد من مجلس إدارة النادي فكرة التجديد للاستمرار لفترة جديدة.

وقال كانو في تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم"، إن البلوشي اختار مستقبله خارج اتحاد كلباء، وأنهم يحترمون رغبته ولا توجد لديهم مشكلة في رحيل المدافع، حيث وقع للنصر.

وأضاف: "سنعمل في الموسم المقبل على تدعيم دفاعنا بعد رحيل البلوشي، في حال تأكدنا في البقاء في دوري المحترفين، ونسعى للتعاقد مع لاعبين على مستوى عال".

وتابع كانو: "هناك اجتماع سيجري بالتأكيد بين المسئولين عن كرة القدم بالنادي والمدرب، لمناقشة ملف الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد".

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ويحتل اتحاد كلباء المركز الحادي عشر من دوري الخليج العربي في الموسم الحالي بعد مرور 21 جولة، برصيد 22 نقطة حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 7 وتلقى 9 هزائم.

خبر سعيد لجماهير #الاتحاد.🙌



بريجوفيتش سيشارك في مباراة العميد القادمة أمام #النصر خلال المواجهة التي ستكون بنصف نهائي كأس الملك.🏆 pic.twitter.com/Ah8BkxkC9P

— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 21, 2019