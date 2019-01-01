رئيس اتحاد جدة: نواجه صعوبات في المفاوضات لكننا نتبع طريقة أخرى لإقناع الأجانب

لؤي ناظر يعلن تحمله مسؤولية اللاعبين الجدد ويؤكد أنه تم حسم 95 بالمئة منها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

زف لؤي ناظر؛ رئيس اتحاد جدة السعودي، بشرى لجماهير العميد، مطمئنًا إياهم على الصفقات الشتوية، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع 95 بالمئة من الصفقات الأجنبية التي سيبرمها خلال الشهر الجاري.

وقدم الاتحاد اليوم الأربعاء، أولى صفقاته الشتوية، الإيفواري سانوجو؛ مهاجم يونج بوز السويسري، بعدما وصل بالأمس إلى جدة.

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ناظر قال، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعب: "اليون نقدم أولى صفقاتنا الشتوية، والفترة المقبلة مهمة للغاية، حتى أن جمهور العميد سيسمع بشكل شبه يومي عن صفقات جديدة للاتحاد، لأننا بالفعل اتفقنا مع 95 بالمئة من اللاعبين الأجانب الذين سينضموا لنا بيناير، وسيتم التوقيع معهم بشكل رسمي قبل السابع من الشهر الجاري".

وأضاف: "تقابلنا صعوبات في التفاوض مع اللاعبين الأجانب، لكننا اتبعنا طريقة أخرى لإقناع اللاعبين ونجعلهم هم من يضغطون على أنديتهم للرحيل، فمركز الاتحاد الحالي بالدوري يصعب من مهمة التفاوض مع لاعبين إلا أننا قمنا بوضع قائمة من اللاعبين الجدد المميزين، الذين سنضمهم، وهذا سهل لنا التفاوض مع آخرين كونهم يعرفون بعضهم البعض كأسماء معروفة".

عن سانوجو، علق رئيس الاتحاد: "حرصنا أن يكون لاعبينا الجدد من نوعية عالية وممن يستحقوا أن يرتدوا شعار العميد، وسانوجو لاعب مميز في فريقه السويسري، الذي يتصدر الدوري هناك بفارق نقاط كبير، واللاعب لديه خبرة في أوروبا".

واختتم: "جميع الصفقات التي سيتم الإعلان عنها تمت بعد استشارة كاملة لبيليتش؛ المدير الفني للفريق، فهو صاحب القرار النهائي، لكننا نتحمل جميعًا مسؤولية اللاعبين الجدد وأنا أولهم".

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وكان رئيس الاتحاد قد أعلن من قبل أن تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، قد وعده قبل أن تتم إقالته بالتكفل بصفقات العميد الشتوية.

العميد يحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد ست نقاط فقط، حيث خسر 11 مباراة، وفاز في لقاء وحيد وتعادل في ثلاثة.