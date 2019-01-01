رئيس أهلي جدة يكشف أخر تطورات رحيل دياز إلى ريفر بليت

النادي الأرجنتيني قدم عرضًا رسميًا للحصول على خدمات دياز في الشتاء

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشف عبدالله البترجي رئيس أهلي جدة، عن حقيقة اقتراب رحيل باولو دياز مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتشرت تقارير صحفية سعودية مؤخرًا، تفيد بأن دياز دخل في حسابات أكثر من نادي، لضمه خلال ميركاتو الشتاء الحالي.

وقال البترجي لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن إدارة أهلي جدة تلقت عرضًا بالفعل من ريفر بليت الأرجنتيني لضم دياز، والعرض محل الدراسة. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف رئيس الأهلي أنه لن يستغنى عن اللاعب إلا بمقابل مادي يرضي وجهة نظر النادي، وأن تغطى قيمة التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي.

ويعد دياز في الوقت الحالي ضمن المدافعين المميزين، مما دفع بليت للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم دفاعه.

ومن المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة، حسم مصير المدافع إما بالاستمرار مع الأهلي أو الموافقة على العرض الأرجنتيني المقدم له.