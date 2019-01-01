رئيس أحد: لم نفسخ عقد أحمد جمعة ونتحمل مسؤولية ما حدث

سعود الحربي يتحدث عن فسخ العقد مع أحمد جمعة ومؤمن زكريا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، على أنه لم يفسخ التعاقد مع مهاجم فريقه أحمد جمعة بشكل رسمي حتى الآن، بعد إصابته.

أحمد جمعة يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، الأمر الذي دفع أحد للتفكير في فسخ التعاقد معه، لتأكد غيابه لنهاية الموسم.

الحربي قال خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "لن يتم فسخ التعاقد مع اللاعب، قبل إعداد تقرير فني وطبي كامل عنه، ولن يغادر إلا بعد الحصول على حقوقه كاملة بالتراضي مثلما حدث مع مؤمن زكريا".

رئيس أحد تابع: "مؤمن زكريا كان يعاني من إصابة منذ فترة، وأتمنى أن يكون اللاعبين المصريين المنضمين إلينا لا يعانوا من إصابات".

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سعود الحربي أشار إلى أنه كانت هناك ثقة متبادلة بين ناديه وبين إدارة الأهلي المصري، حيث قال: "لا نحمل اللاعب أو أي جهة مسؤولية ما حدث".

واختتم الحربي تصريحاته قائلًا: "المسؤولية كلها تقع علينا، لأنه ان علينا إجراء كشف طبي دقيق على اللاعب قبل التوقيع معه".

وكان أحد متعاقدًا مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي لنهاية الموسم، ولكن تم فسخ التعاقد معه بسبب إصابته.