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رئيس أحد: قد نضم مؤمن زكريا من الأهلي خلال ساعات

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مؤمن زكريا قد يرحل عن الأهلي خلال الساعات المقبلة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، على أن ناديه اقترب من التعاقد مع مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أحد يسعى للتعاقد مع مؤمن زكريا من الأهلي خلال الفترة الحالية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

رئيس أحد قال خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت: "مؤمن زكريا لديه الرغبة في الانضمام لصفوف أحد خلال فترة الانتقالات الحالية، والآن نحن في مرحلة المفاوضات".

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سعود الحربي تابع: "الساعات المقبلة قد تشهد انفراجة كبيرة في صفقة انتقال مؤمن زكريا إلى أحد، حيث أن المفاوضات مستمرة مع الأهلي".

واختتم رئيس أحد تصريحاته قائلًا: "الصفقة تأخرت بسبب الخلاف مع إدارة الأهلي على المقابل المادي، لأن كل نادي يسعى لتحقيق الاستفادة المالية".

مؤمن زكريا يسعى للرحيل من الأهلي خلال الفترة الحالية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي.

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