رئيس أتليتيكو مدريد: أغلقنا موضوع جريزمان وبرشلونة، وسيميوني أفضل مدرب في العالم

اتفاق بين الفريقين على إنهاء الأمر..

أكد إنريكي سيريزو رئيس أتليتيكو مدريد أن أزمتهم مع برشلونة بشأن صفقة أنطوان جريزمان قد انتهت بعد حكم الاتحاد الإسباني ولن تُفتح مرة أخرى.

الدولي الفرنسي كان قد انضم إلى البرسا نظير قيمة الشرط الجزائي الذي كان في عقده مع الأتليتي والذي بلغ 120 مليون يورو، واعترضت إدارة أتليتيكو معللة بأن البرسا تفاوض مع لاعب دون إذن النادي وهو على ذمتهم.

وكانت الشائعات قد راجت في أوساط الصحف الإسبانية في الآونة الأخيرة أن أتليتيكو مدريد يمتلك رسائل بين برشلونة وجريزمان من خلال البريد الإلكتروني ويستعد الروخي بلانكوس لتقديمها للاتحاد الإسباني وبالتبعية قد تُفرض غرامة باهظة على البرسا.

غير أن التقارير أيضًا كشفت أن برشلونة قد أنهى الأمر رفقة الأتليتي بمنحه ١٥ مليون يورو إضافية حتى لا يستخدم هذه الرسائل، مما أعاد العلاقات إلى وديتها بين الناديين، وجعل للبرسا الحق في ضم نجوم أتليتيكو ساؤول وخيمينيز.

برشلونة ينفي الاتفاق مع أتلتيكو بشأن جريزمان وساؤول وخيمينيز

بدوره فقد قال سيريزو "لقد انتهى بالفعل موضوع جريزمان وبرشلونة بالغرامة السخيفة التي أقرها الاتحاد الإسباني بقيمة ٣٠٠ يورو."

وتابع "لن اتحدث عن المال، ولكن الاتفاق الذي تم بيننا وبين برشلونة - يقصد الـ ١٥ مليون يورو - ليس له علاقة بجريزمان. لدينا نفس ميثاق الاحترام مع عدد كبير من الأندية الإسبانية."

في الوقت ذاته فقد تطرق رئيس النادي العاصمي للحديث عن الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها دييجو سيمويني المدير الفني للأتليتي نتيجة ضعف الأداء الهجومي وابتعاده عن صدارة ترتيب الليجا رغم التدعيمات الكبيرة التي حظيّ بها في الصيف الماضي.

سيريزو دافع بقوة عن سيميوني فقال "نحن سعداء به. اللوتشو حاليًا هو أفضل مدرب في العالم."

وأتم "بالنسبة لنا هو أفضل مدرب يمكن أن يُدرب أفضل لاعبينا، نحن نتفق معه في كل ما يفعله. لكل مدرب سماته وأفكاره الخاصة ويعمل على ما يراه مناسبًا، وفي كل الأحوال نحن نحب العمل الذي يقوم به سيميوني مع اللاعبين."

يذكر أن أتليتيكو مدريد يحتل المركز الخامس برصيد ١٦ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن المتصدر برشلونة، ولكنه في الوقت نفسه يمتلك واحد من أضعف خطوط الهجوم في إسبانيا، حيث سجل فقط ٨ أهداف في ٩ مباريات هذا الموسم.