رئيس أتليتكو مدريد يهدد برشلونة في صفقة جريزمان

تعرف على تصريحات سيريزو حول جريزمان

أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أنّه لو ثبت وجود اتفاق بين برشلونة وأنطوان جريزمان في مارس الماضي فسوف يكون هناك عواقب.

التقارير الصحفية تشير إلى أنّ برشلونة وقّع مع جريزمان في مارس الماضي وهو ما نفته إدارة النادي الكتالوني.

وقال سيريزو في تصريحات صحفية: "الحقيقة أنني لا أعلم إن كان برشلونة تفاوض مع جريزمان في مارس أم لا ولا أعلم حتى إن كان سينضم لهم من عدمه".

وتابع: "ولكن لو ثبت أنّ إدارة البلوجرانا تفاوضت مع لاعب في صفوف الفريق أثناء سريان عقده فسوف يكون هناك عواقب دون شك".

وحول شائعات رغبة الروخي بلانكوس في الحصول على خدمات نيلسون سيميدو من برشلونة أكد رئيس الروخي بلانكوس أنّ هدفه دائمًا تطوير الفريق والتعاقد مع الصفقات الأفضل وجلب اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية.

واختتم: "جواو فيليكس جاء مقابل 127 مليون يورو؟ كل لاعب يأتي لنا فإنّه يستحق القيمة المقدمة لأجله، إنّه جوهرة مطلوبة في العديد من الأندية الأوروبية ونحن محظوظون لكونه معنا في الموسم المقبل".

جدير بالذكر أنّ فيليكس هو أغلى صفقة في تاريخ النادي وسوف يرتدي القميص رفم 7 الخاص بجريزمان.