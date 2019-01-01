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الانتقالات

رئيس أتلتيكو مدريد يعلق على مستقبل جريزمان

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رئيس النادي متأكد من تصريحاته
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني، أنريكي سيريزو، أن المهاجم الفرنيس أنطوان جريزمان لن يرحل عن صفوف أتلتيكو مدريد، لينهي التكهنات حول رحيله لبرشلونة.

وسجل جريزمان 12 هدفًا فقط في 29 مباراة مع أتلتيكو مدريد، كما يقترب من الفشل في الخروج بلقب الموسم الجاري، بعدما ودع كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال، وكذلك توسع الفارق إلى 10 نقاط إلى برشلونة.

وكانت عدة صحف قد أكدت أن اللاعب الفرنسي قريبًا من المغادرة عن صفوف الروخيبلانكوس، مع رغبة برشلونة في ضمه رغم الفشل في انتقاله الصيف الماضي.

وسيلتقي أتلتيكو مدريد مع برشلونة، في لقاء يحدد بقوة شكل الصراع في الدوري الإسباني في الجولات الأخيرة.

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وقال رئيس أتلتيكو مدريد لأر تي في إي: "أنطوان لن يرحل، سيبقي أنا واثق".

ويمتلك اللاعب البالغ 28 عامًا، شرطًا جزائيًا في تعاقده يصل إلى 120 مليون يورو.

وكان الأرجنتيني دييجو سيميوني قد أكد بقاء نجمه سابقًا: "الفريق يتعامل بهدوء مع مستوى جريزمان، أنه منخرط مع الفريق وقريب من المجموعة".

وسيلتقي أتلتيكو مدريد غدًا مع جيرونا، قبل لقاء برشلونة في الجولة الـ31 من الليجا.

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