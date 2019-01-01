رئيس أتلتيكو مدريد يعلق على مستقبل جريزمان

رئيس النادي متأكد من تصريحاته

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني، أنريكي سيريزو، أن المهاجم الفرنيس أنطوان جريزمان لن يرحل عن صفوف أتلتيكو مدريد، لينهي التكهنات حول رحيله لبرشلونة.

وسجل جريزمان 12 هدفًا فقط في 29 مباراة مع أتلتيكو مدريد، كما يقترب من الفشل في الخروج بلقب الموسم الجاري، بعدما ودع كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال، وكذلك توسع الفارق إلى 10 نقاط إلى برشلونة.

وكانت عدة صحف قد أكدت أن اللاعب الفرنسي قريبًا من المغادرة عن صفوف الروخيبلانكوس، مع رغبة برشلونة في ضمه رغم الفشل في انتقاله الصيف الماضي.

وسيلتقي أتلتيكو مدريد مع برشلونة، في لقاء يحدد بقوة شكل الصراع في الدوري الإسباني في الجولات الأخيرة.

متعة أوروبا هاجرت إلى قطر والسعودية هذا الأسبوع، مع خالص التحية للجماهير التي صنعت الحدث 👏👏



رسالة موجهة إلى بيكيه وتتويج لرجل الدقائق الأخيرة، فمن كان؟ 🤔#يلاجول #YallaGoal pic.twitter.com/66MNHgM62S — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

وقال رئيس أتلتيكو مدريد لأر تي في إي: "أنطوان لن يرحل، سيبقي أنا واثق".

ويمتلك اللاعب البالغ 28 عامًا، شرطًا جزائيًا في تعاقده يصل إلى 120 مليون يورو.

وكان الأرجنتيني دييجو سيميوني قد أكد بقاء نجمه سابقًا: "الفريق يتعامل بهدوء مع مستوى جريزمان، أنه منخرط مع الفريق وقريب من المجموعة".

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سجل 37 هدفًا ⚽️

صنع 15 هدفًا 🅰️ pic.twitter.com/KfUxWVJnHQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

وسيلتقي أتلتيكو مدريد غدًا مع جيرونا، قبل لقاء برشلونة في الجولة الـ31 من الليجا.