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دوري أبطال أوروبا

رئيس أتلتيكو مدريد: كريستيانو رونالدو لم يحقق دوري أبطال أوروبا أمامنا

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Sky
تعرف على تصريحات رئيس أتلتيكو مدريد بشأن ما بدر من كريستيانو رونالدو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

رفض إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، اعتبار ما قدمه كريستيانو رونالدو للفوز بدوري أبطال أوروبا أمامهم أمر يستحق الإشادة.

أتلتيكو مدريد انتصر بثنائية نظيفة على يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال رئيس الروخي بلانكوس في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "رونالدو لم يحقق 5 دوري أبطال أوروبا بل 3 فقط، البطولتين التي حصدهما أمامنا لا يجب احتسابهما".

وأوضح: "لا أهتم بما قام به بعد المباراة فمن الطبيعي أن يكون غاضبًا وأتفهم ما قام به المهم هو خروج فريقي من اللقاء منتصرًا".

 

إنريكي رفض الحديث عن تقنية الفيديو والتي تعرضت للكثير من الانتقادات بعد إلغاء هدف لموراتا وكذلك في لقاء ديربي مدريد.

واختتم: "قدمنا مباراة رائعة وكنا نستطيع الفوز بأكثر من هدفين. الأجواء كانت رائعة وهناك حماس جماهيري كبير لمشاهدة أتلتيكو مدريد يلعب المباراة النهائية على أرضه، ولكن تحقيق هذا الحلم ليس سهلًا".

مباراة الإياب في تورينو تُقام يوم 12 مارس المقبل.

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