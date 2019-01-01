رئيس أتلتيكو مدريد: كريستيانو رونالدو لم يحقق دوري أبطال أوروبا أمامنا

تعرف على تصريحات رئيس أتلتيكو مدريد بشأن ما بدر من كريستيانو رونالدو

رفض إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، اعتبار ما قدمه كريستيانو رونالدو للفوز بدوري أبطال أوروبا أمامهم أمر يستحق الإشادة.

أتلتيكو مدريد انتصر بثنائية نظيفة على يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس الروخي بلانكوس في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "رونالدو لم يحقق 5 دوري أبطال أوروبا بل 3 فقط، البطولتين التي حصدهما أمامنا لا يجب احتسابهما".

وأوضح: "لا أهتم بما قام به بعد المباراة فمن الطبيعي أن يكون غاضبًا وأتفهم ما قام به المهم هو خروج فريقي من اللقاء منتصرًا".

رونالدو قرر ألا يغادر ملعب "واندا متروبوليتانو" دون أن يترك بصمته 👀



لدي 5⃣ دوري أبطال 🏆🏆🏆🏆🏆

أتلتيكو 0⃣ pic.twitter.com/6nuruBnPPY

— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

إنريكي رفض الحديث عن تقنية الفيديو والتي تعرضت للكثير من الانتقادات بعد إلغاء هدف لموراتا وكذلك في لقاء ديربي مدريد.

واختتم: "قدمنا مباراة رائعة وكنا نستطيع الفوز بأكثر من هدفين. الأجواء كانت رائعة وهناك حماس جماهيري كبير لمشاهدة أتلتيكو مدريد يلعب المباراة النهائية على أرضه، ولكن تحقيق هذا الحلم ليس سهلًا".

مباراة الإياب في تورينو تُقام يوم 12 مارس المقبل.