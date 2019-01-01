رئيس أتلتيكو مدريد: نملك دلائل على كذب برشلونة وجريزمان

الصفقة أخيراً تمت لانتقال الفرنسي إلى برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، أن ناديه يملك أدلة أن الاتفاق بخصوص صفقة جريزمان قد تم قبل انخفاض الشرط الجزائي إلى 120 مليون يورو.

أتلتيكو أصدر مساء الجمعة بيان شديد اللهجة ينتقد فيه برشلونة وجريزمان ويؤكد شكوى الطرفين بداعي أن الاتفاق بينمها تم وقتما كان الشرط الجزائي 200 مليون يورو.

وقال سيريزو مع "RAC1": "إذا قام النادي بإصدار هذا البيان فلأنه يملك أدلة، يجب دراسة الأمر جيداً ونطالب بالأموال التي نستحقها".

وأكمل: "أنا أشعر بالضيق من تصرفات وأفعال جريزمان، إذا كان يريد الرحيل، لماذا يخبرنا في الدقيقة الأخيرة".

جريزمان يُشعل "تويتر" بتفاعل خاص مع مجنونه

تشكيلة برشلونة المتوقعة الموسم القادم في حال انضمام نيمار للبلوجرانا 🔥 pic.twitter.com/3FaFPYjhlv — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

جريزمان كان قد امتنع عن الانضمام لمعسكر أتلتيكو مدريد الإعدادي للموسم الجديد بعدما خرج وأعلن رغبته في الرحيل عن الفريق.

ومن المنتظر أن يقدم جريزمان من قبل برشلونة رسمياً مساء الأحد في المتجر الرسمي للنادي بسبب الإصلاحات في ملعبه "كامب نو".