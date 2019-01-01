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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

رئيس أتلتيكو مدريد: أستطيع شراء ميسي.. وجريزمان مستمر

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Getty Images
تعرف على تصريحات رئيس أتلتيكو مدريد قبل المواجهة المرتقبة ضد برشلونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، أن أنطوان جريزمان، لاعب الفريق مستمر في النادي بنسبة 3000 في 1000 وانه قادر على شراء ليونيل ميسي.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة النادي الكتالوني في جلب جريزمان ودفع الشرط الجزائي لكن سيريزو نفى في أكثر من مناسبة إمكانية التخلي عن اللاعب.

وقال سيريزو في تصريحات صحفية: "أنا واثق من استمرار اللاعب، من قبل قلت بنسبة 2000% اليوم أقول بنسبة 3000 في الألف، ولا أدري كم مرة يجب أن أرد على هذا السؤال. جريزمان لاعب في أتلتيكو مدريد والأمر انتهى".

وتابع: "لا أعرف إن كان الجمهور سيصفر على جريزمان في "كامب نو" أم لا، كل ما أعرفه أنّ جمهور برشلونة صفق لفريقي في 2014 بعد حصد لقب الدوري الإسباني في كتالونيا".

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رئيس الروخي بلانكوس أشار إلى أنّ ميزانية الفريق بخير ورفع راتب جريزمان لم يؤثر على اقتصاد الفريق معلقًا: "لديّ أموال لشراء ليونيل ميسي وشركتك".

جدير بالذكر أنّ جريزمان لم يسجل أي هدف في مرمى برشلونة بملعب كامب نو في 12 مباراة لعبها.

وقد يتلقى جريزمان صافرات الاستهجان بعد نشره في الصيف الماضي لفيديو ينفى فيه الرحيل إلى البلوجرانا.

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