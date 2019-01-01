رئيس أتلتيكو مدريد: أستطيع شراء ميسي.. وجريزمان مستمر

تعرف على تصريحات رئيس أتلتيكو مدريد قبل المواجهة المرتقبة ضد برشلونة

أكد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، أن أنطوان جريزمان، لاعب الفريق مستمر في النادي بنسبة 3000 في 1000 وانه قادر على شراء ليونيل ميسي.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة النادي الكتالوني في جلب جريزمان ودفع الشرط الجزائي لكن سيريزو نفى في أكثر من مناسبة إمكانية التخلي عن اللاعب.

وقال سيريزو في تصريحات صحفية: "أنا واثق من استمرار اللاعب، من قبل قلت بنسبة 2000% اليوم أقول بنسبة 3000 في الألف، ولا أدري كم مرة يجب أن أرد على هذا السؤال. جريزمان لاعب في أتلتيكو مدريد والأمر انتهى".

وتابع: "لا أعرف إن كان الجمهور سيصفر على جريزمان في "كامب نو" أم لا، كل ما أعرفه أنّ جمهور برشلونة صفق لفريقي في 2014 بعد حصد لقب الدوري الإسباني في كتالونيا".

رئيس الروخي بلانكوس أشار إلى أنّ ميزانية الفريق بخير ورفع راتب جريزمان لم يؤثر على اقتصاد الفريق معلقًا: "لديّ أموال لشراء ليونيل ميسي وشركتك".

احذر يا سيميوني من أن يُعاقبك ليو مثلما عاقبك رونالدو في دوري الأبطال 🤦‍♂️ pic.twitter.com/eNaRwpCN2H — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

جدير بالذكر أنّ جريزمان لم يسجل أي هدف في مرمى برشلونة بملعب كامب نو في 12 مباراة لعبها.

وقد يتلقى جريزمان صافرات الاستهجان بعد نشره في الصيف الماضي لفيديو ينفى فيه الرحيل إلى البلوجرانا.