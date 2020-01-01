رئيس أتالانتا يوافق على انتقال لاعبه إلى النصر السعودي

محترف جديد في طريقه لصفوف نادي النصر.

كشف دارين إيليس، رئيس نادي أتالانتا الأمريكي، عن موافقته على بيع لاعبه بيتي مارتينيز، إلى نادي النصر السعودي، وذلك بعد التطورات التي شهدتها المفاوضات، التي قاربت على الانتهاء بنجاح.

نادي النصر قدم عرضًا لنادي أتالانتا خلال الأيام الماضية، من أجل التعاقد مع بيتي مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه بضمه.

رئيس أتالانتا قال عبر موقع ناديه الرسمي: "مارتينيز أراد مغادرة الفريق هذا الصيف، ونجحنا في الحصول على أفضل عائد مادي ممكن من رحيله عن صفوف الفريق".

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ومن جانبها، أكدت صحيفة "أتليتك" الموثوقة، على أن أتالانتا سيحصل على مبلغ 18 مليون دولار من صفقة انتقال مارتينيز إلى النصر، خاصة بعد ضمه منذ عام من ريفير بليت الأرجنتيني، مقابل 14 مليون دولار.

ويلعب مارتينيز في مركز الجناح الأيمن والأيسر، حيث ساهم في تسجيل 7 أهداف لفريقه هذا الموسم، بتسجيله 4 أهداف وصناعة 3 أهداف، خلال 10 مباريات لعبهم.

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ويواصل نادي النصر محاولاته لتدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين، خاصة في ظل الأخبار المتداولة حول نيته في الاستغناء عن عدد من لاعبيه المحترفين.