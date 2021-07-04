رئيسه السابق: ما يحدث في الأهلي نتاج طبيعي لعدم مكافحة الفساد داخله

تصريحات خطيرة من المسؤول الأهلاوي السابق

قال عبد الرزاق أبو داوود رئيس الأهلي السابق أن ما يحدث في النادي حاليًا نتاج طبيعي لعدة عوامل أبرزها عدم مكافحة الفساد داخله وتجاهله، وذلك خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية السعودية.

الأهلي يعيش منذ سنوات أزمة كبيرة على الصعيدين الإداري والمالي، وهو مطالب الآن بتسديد 124 مليون ريال سعودي للحصول على شهادة الكفاءة المالية ليستطيع قيد لاعبيه الجدد في قائمة الموسم القادم.

أبو داوود الذي تولى رئاسة النادي عدة مرات سابقة آخرها عام 2006 تحدث عن أزمة النادي وأسبابها قائلًا "ما يحدث في الأهلي نتاج طبيعي لعدة عوامل منها عدم الاستقرار وعدم القدرة على مكافحة الفساد أو تجاهله".

أضاف "لا أقصد وجه محدد للفساد، بل الفساد بشكل عام، قد يكون إداري أو مالي أو فني، مثال على ذلك الفساد هو التعاقد مع لاعبين خلال السنوات الماضية لا يُمكنهم اللعب في دوري الدرجة الثالثة".

د. عبدالرزاق أبو داوود - رئيس النادي الأهلي السابق:

ما يحدث في النادي الأهلي هو نتاج طبيعي لعدم استقرار النادي .

الحقيقة ... pic.twitter.com/XL1oxhPenV — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 4, 2021

"لا يُمكن أن نسمي هذا عدم توفيق في الاختيار، لأنه تكرر خلال السنوات الخمسة الأخيرة، النادي الأهلي أصبح محطة للتجارب".

يُشار إلى أن الأهلي عانى من مشاكل إدارية وعدم استقرار كبير خلال السنوات السابقة، إذ تولى رئاسته 9 رؤساء منذ عام 2010 آخرهم ماجد النفيعي الذي خلف المستقيل عبد الإله مؤمنة.