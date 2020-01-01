رئيسه السابق: ليس إنتر، لاوتارو فقط هو من سيقرر مصير انتقاله لبرشلونة

يرى ماسيمو موراتي مالك نادي إنتر الإيطالي السابق أن ليونيل ميسي لن يغادر برشلونة

يرى ماسيمو موراتي مالك نادي إنتر الإيطالي السابق أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يغادر برشلونة كما ناقش مستقبل نجم النيرازوري لاوتارو مارتينيز .



حيث قال موراتي عن ارتباط ميسي الحاصل على الكرة الذهبية ست مرات لم يكن "حلمًا مستحيلًا ".

ويمتد عقد ميسي مع بطل الدوري الإسباني حتى عام 2021 ، لكن مستقبله ليس أكيدًا في كامب نو ، حيث اشتبك مع أعضاء مجلس الإدارة هذا الموسم وواجه النادي عدة لحظات مضطربة داخل قاعة مجلس الإدارة.

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كان ميسي قد تألق مرة أخرى هذا الموسم على الرغم من الاضطرابات خارج الملعب ، حيث سجل 24 هدفاً في 31 مباراة لصالح الفريق الكتالوني.

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يتربع برشلونة حاليًا على قمة الدوري الإسباني ، ويحافظ على تقدمه على منافسيه ريال مدريد على قمة الترتيب .

وبينما يبقى مستقبل ميسي مثارًا للتكهنات أو للشائعات، يتوقع موراتي أن يبقى مع برشلونة في المستقبل .

وصرح موراتي لـ Gr Parlamento "ميسي حلم الجميع لكنه لن ينتقل من برشلونة. لا يزال أفضل لاعب هناك."



ويحاول برشلونة حاليًا الحصول على مهاجم إنتر لاوتارو، المطلوب كذلك من ريال مدريد ومانشستر سيتي، بعدما سجل 16 هدفًا في 31 مباراة رسمية هذا الموسم قبل توقف الرياضة بسبب فيروس كورونا.

ورغم عدم حدوث الانتقال حتى الآن ، يقول موراتي إنه يعتقد أن الانتقال إلى برشلونة يمكن أن يكون احتمالًا.

وتابع "كل هذا يتوقف عليه. قرأت أن برشلونة يقدم عروضًا باهظة بالنسبة له والتي سيكون من الصعب رفضها."

يقال إن مدرب إنتر أنطونيو كونتي هو المرشح المفضل للتعاقد مع بريشيا والإيطالي ساندرو تونالي.



وأضاف موراتي "ساندرو تونالي جيد لكن الآن لديه بالفعل ستيفانو سينسي."

وسُئل موراتي أيضًا عن إنتر الذي من المحتمل أن يستهدف نجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند ، الذي أخذ الدوري الألماني في عاصفة منذ وصوله من سالزبورج في يناير.

وقال "ما يفعله يجعلك تريد توقيعه لكن إنتر لديه روميلو لوكاكو بالفعل."